Mathieu van der Poel zegt waar het op staat over de strijd tegen Tadej Pogacar in het voorjaar

Mathieu van der Poel kan nu genieten van zijn heerschappij in het veld, maar weet dat Pogacar dat dit jaar vaak heeft kunnen doen in het veld. We kunnen nu al uitkijken naar de duels tussen beiden in het voorjaar van 2025.

In de laatste dagen van het jaar hoeft Van der Poel niet al te erg stil te staan bij zijn recente succes in het veldrijden. Sinds hij in Zonhoven kwam meedoen, deelt Van der Poel in elke cross waar hij start de lakens uit. "Om te zeggen dat het zo dominant is", nuanceert hij. "Dat heb je op de weg ook met Pogacar en dan rijd ik achter hem." Die ervaring is een soort van troost voor de andere veldrijders. Ook Van der Poel kent het gevoel om te moeten opboksen tegen een geweldige topper. " Ik weet wel hoe dat kan voelen. Dat is alleen maar een reden om dat gat kleiner te maken en harder te werken. Dat is wat ook ga proberen te doen met Tadej richting het voorjaar", belooft Van der Poel. Van der Poel rakelt WK van 2024 op "Dat vind ik ook wel een mooie uitdaging", zal Van der Poel er zich zeker voor opladen. In 2024 heeft hij wel al gezien hoe moeilijk hij het kan krijgen tegen de Sloveen. "Toen Pogacar op het WK op de weg aanviel, reed ik er nog niet alleen achter maar met een hoop volk. Toen lukte het ook niet om hem terug te halen. Je merkt dat er niet altijd iets tegen te beginnen valt als er iemand bovenuit steekt." Van der Poel zal dan ook met grote ogen gekeken hebben naar het programma van Pogacar voor 2025. Daar staan verrassend veel Vlaamse voorjaarskoersen op. Van der Poel mag zijn borst dus natmaken. De man die dit jaar de Ronde en Parijs-Roubaix won, verliest er de hoop niet bij. "Je moet er wel altijd vanuit gaan dat ie te kloppen is. Daar ga ik dit voorjaar ook vanuit." Uitkijken naar Vlaamse voorjaarskoersen We kruisen nu al de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen aan op de kalender van 2025.