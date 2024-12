Wout van Aert schept in niet mis te verstane bewoordingen volledige klaarheid over deelname aan kampioenschappen

Heel veel mensen zouden Wout van Aert ook graag aan de kampioenschappen in het veldrijden zien deelnemen. Van Aert heeft nog eens benadrukt dat dit niet zal gebeuren dit seizoen.

Op het BK veldrijden hadden weinigen hem verwacht, maar op het WK zou een man van het kaliber van Van Aert eigenlijk toch erbij moeten kunnen zijn. Vooral richting het WK vragen velen zich af of het wel helemaal vastligt dat Van Aert niet meedoet. Hij zou ook kunnen zeggen dat hij even afwacht hoe de eerste crossen verlopen en daarna definitief beslist.

Dat is echter niet wat er aan de hand is. Ploegleider Jan Boven verkondigde reeds, weliswaar na eerst een ander geluid te laten horen, dat het WK veldrijden voor Van Aert geen optie is. Van Aert heeft er zich bij Sporza nu ook nog eens zelf over uitgesproken. Moeten we hem dan echt niet verwachten op een kampioenschap? "Neen, dat is honderd procent uitgesloten."

Van Aert spreekt klare taal

Dat is duidelijk taal. Het is dus een crosswinter met wel heel erg weinig wedstrijden voor Van Aert. Door ziekte heeft hij er zelfs nog eentje moeten schrappen. "Ik vind heel jammer dat ik maar vijf crossen rijd en geen zes. Dat was een slecht getimede buikgriep. Mijn start nog even uitstellen, was de enige keuze die ik kon maken", verklaart Van Aert.

Wat de kampioenschappen betreft, spelen er dan weer andere dingen. Op een opperbeste manier toewerken naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix bijvoorbeeld. "Ik heb een moeilijke winter gehad door die knieblessure. Mijn doelen liggen in 2025 op de weg. Er zijn heel veel mooie doelen die eraan komen. Dan moet ik jammer genoeg keuzes maken."

Van der Poel topfavoriet op het WK

Eén van die keuzes is het overslaan van het BK en het WK veldrijden. Daardoor zal Mathieu van der Poel voor het tweede jaar op rij torenhoog favoriet zijn op het WK. Ook in 2024 reden Van Aert en Pidcock het WK niet.