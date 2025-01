Albert heeft een sprankeltje hoop dat iemand anders dan Van der Poel wereldkampioen in het veld wordt

Vijf op vijf pakte Mathieu van der Poel deze winter al in het veld. Het lijkt voor velen nu al zeker dat hij het WK zal winnen.

Mathieu van der Poel is ook deze winter ontzettend dominant in het veldrijden. Wout van Aert zou zijn grote concurrent moeten zijn, maar die komt uit een najaar revalideren.

“Straf, als je weet vanwaar hij komt. Half september liep hij nog met krukken, drie maanden later staat hij er opnieuw. In die zin wordt hij nu, in deze eindejaarscrossen, toch wel een beetje gemist”, vertelt Niels Albert aan Het Laatste Nieuws.

“Van Aert is de man die de duelkracht met Mathieu kan opdrijven. Nu weten we, als Van der Poel na een kwartier aanzet, dat de koers gereden is. Niemand die in staat is om de kloof te dichten. Wout spreekt in zo'n geval vaak zijn karakter aan. Hij gééft zich, blijft vechten.”

En dat heeft ook zijn gevolgen voor de grootste afspraak van de winter in het veld. Wout van Aert staat voorlopig niet op de deelnemerslijst voor het WK in Liévin. En dat zal normaal ook zo blijven. Toch leeft Albert op hoop.

“Je kan er wel naar streven en hij en de broers Roodhooft weten met hun rijke ervaring onderhand wel hoe ze dat precies moeten klaarspelen. Maar we praten nog altijd over een menselijk lichaam. Waarvan je niet exact weet hoe dat op zondag 2 februari zal reageren.”