De opwinding stijgt: spanning loopt op met nog drie races te gaan, al is er ook al bijna gewonnen spel

In de X2O-trofee stond in Baal al de vijfde van acht manches op het programma. En zo krijgen de klassementen stilaan vorm met nog drie races te gaan. Bij de vrouwen lijkt het zelfs al helemaal gewonnen spel voor Lucinda Brand.

Na Baal is er nog Koksijde op 3 januari en verder Lille op 9 februari en Brussel op 16 februari. Met nog drie races te gaan begint het klassement zich dan ook al heel erg mooi af te tekenen. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen.

Brand op weg naar eindwinst

Bij de vrouwen is Lucinda Brand nu al bijna zeker van de eindwinst. Doordat onder meer Alvarado, Worst en Casasola er niet bij waren in Baal werd Fem van Empel - die ook al crossen miste - plots de grootste concurrente.

In de stand is de kloof tussen beiden nu niet minder dan negen minuten en 44 seconden. Dat zijn bijna twee volledige crossen die de Nederlandse voorstaat op van Empel. Ook Worst staat nog nipt binnen de tien minuten, Verdonschot is beste Belgische op meer dan een kwartier.

Nog drie races

Bij de mannen heeft Eli Iserbyt dan weer een goede zaak gedaan door het ontbreken van Lars van der Haar Die krijgt zo vijf minuten aan de broek, waardoor Toon Aerts plots de tweede is in de tussenstand.

Maar ook Aerts volgt al op meer dan drie en een halve minuut. Is het klassement in beide gevallen beklonken? Dat zal in de laatste drie races nog moeten blijken.