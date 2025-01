De verrassende aankoop van Ruben Van Gucht na de Grote Prijs Sven Nys: "Soms maak ik het mezelf eens graag makkelijk"

Ruben Van Gucht en Paul Herijgers zaten op nieuwjaarsdag met elkaar in de studio om de Grote Prijs Sven Nys van commentaar te voorzien. Het ging daarbij op het einde ook even over een aankoop van Ruben Van Gucht. En dat leidde toch wel tot wat hilariteit.

"Ik ga recht naar huis", aldus Paul Herijgers na de koers in Baal bij de Grote Prijs Sven Nys. "Echt waar, zonder stoppen", kon er een lachje af bij Sporza. Maar Ruben Van Gucht? Die had andere plannen.

Fiets bij Albert

"Ik moet nog naar een tweevoudige wereldkampioen hier in de buurt. Dat kunnen er natuurlijk twee zijn, want er is Nys en Albert."

"Daar heb ik recent een fiets besteld. En betaald voor alle duidelijkheid, dit is geen sluikreclame voor een gratis fiets", kon er ook bij Van Gucht gelachen worden.

Elektrische fiets voor Ruben van Gucht

"Ik heb hem gewoon betaald. Ik vroeg me toen hij me hem verkocht al af wanneer ik eens in Baal zou moeten zijn." En nu is het dus het ideale moment om de fiets in ontvangst te nemen.

Er is overigens nog iets bijzonder mee: "Het is een fiets met een motortje in. Ik ga het me af en toe eens lekker makkelijk maken. Ik ben al met de mountainbike onderweg geweest, maar het is niet altijd zo."