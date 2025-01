Er valt helemaal niet naast te kijken: "Meestal op Mathieu van der Poel of Wout van Aert gebotst in het verleden"

De 'Grote Twee' waren er niet bij. Dan weet iedereen over wie het gaat: Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De zege van Laurens Sweeck in Koksijde is knap. De afwezigheid van Van der Poel, die moest passen door rugproblemen, en Van Aert was wel geen onbelangrijke factor.

Twee Belgen stonden op het podium in Koksijde: Laurens Sweeck en Toon Aerts. Ze werden vergezeld door Tibor Del Grosso, de talentvolle Nederlander van Alpecin-Deceuninck. Het werd enigszins de kroniek van een aangekondigde zege voor Sweeck, al was Del Grosso zes ronden lang zeker geen hapklare brok. Sweeck liet zich niet uit zijn lood slaan en crosste alsnog naar zijn tweede opeenvolgende zege.

"Dit betekent veel", glundert de man die vlak voor de overgang van oud naar nieuw ook in Diegem triomfeerde. "Ik houd van het zand hier in Koksijde. Ik ben blij dat mijn naam hier eindelijk op de erelijst staat. Meestal ben ik hier op een super Mathieu of een super Wout gebotst in het verleden. Dan ben ik blij dat ik dat ik het eindelijk eens kan afmaken."

Laurens Sweeck in topvorm

Niemand kan naast de blakende vorm van de veldrijder van Crelan-Corendon kijken. "Het exacte recept heb ik niet, anders was vorig seizoen ook beter geweest. Ik ben dit seizoen goed begonnen en dat is voor mij veel waard. Ik heb nu vijf overwinningen en het seizoen is nog niet gedaan. Ik denk wel dat ik momenteel heel goed bezig ben."

Dat staat buiten kijf. Ook Toon Aerts, die de strijd om de derde plaats won, weet dat het in de crossen zonder Van der Poel en Van Aert op papier een unieke kans op een overwinning is. "In Besançon stond ik dan met Mathieu op het podium. Dat is een halve overwinning waard. Ik heb ondertussen geleerd dat we het niet allemaal puur voor de uitslagen moeten doen."

Toon Aerts geniet van het verhaal van elke cross

Aerts tracht daar een balans in te vinden. "Natuurlijk ben ik wel topsporter en rijd ik wel om mooie uitslagen te behalen. Maar elke cross heeft ook een verhaal en daar kan ik enorm van genieten op dit moment."