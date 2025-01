Specialist Sweeck wint eindelijk in het zand van Koksijde, Del Grosso maakt het hem knap lastig

Laurens Sweeck heeft de Duinencross in Koksijde gewonnen. Hij had een ferme kluif aan de jonge Nederlander Tibor Del Grosso, maar nam in de voorlaatste ronde toch afstand.

Het regende afzeggingen vooraf in Koksijde, want met Mathieu van der Poel, Thibau Nys, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar kwam vier bekende namen niet aan de start. Maar dat gaf weer kansen aan anderen. Onder meer Niels Vandeputte, die sterk reed in Diegem, maar na een halve minuut was zijn cross voorbij. Vandeputte schoof weg bij het indraaien van het veld en viel. Hij moest als voorlaatste zijn tocht verder zetten. De jonge Nederlander Tibor Del Grosso (21) en de tien jaar oudere Laurens Sweeck trokken zich daar niets van aan en reden met twee weg. Ronhaar probeerde de kloof te dichten met het duo, maar trapte op zijn adem. Sweeck wint eerste keer in Koksijde Sweeck en Del Grosso vochten een stevig duel uit om de winst in Koksijde. Del Grosso moest enkele keren een gaatje dichten, maar kraakte uiteindelijk in de voorlaatste ronde. Sweeck gaf het niet meer af en pakte zijn vijfde zege van het seizoen. Zo komt Sweeck op gelijke hoogte qua aantal zeges met Mathieu van der Poel. Del Grosso kwam 26 seconden na Sweeck over de streep, Toon Aerts werd op 52 seconden derde. Eli Iserbyt werd zesde maar blijft ruim leider in de X2O Badkamers Trofee.