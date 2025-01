Gullegem kijkt met grote ogen naar waanzinnige comeback, trotse Sven Nys kan ogen amper geloven: "Indrukwekkend"

De mannen moeten hun best doen om hier nog over te gaan: Gullegem heeft al een comeback om u tegen te zeggen gezien. Lucinda Brand werkte die met verve af, tot grote tevredenheid van Sven Nys.

Bij de grote namen maakte Brand nochtans geen denderende start, zoals wel vaker het geval is. Jonge snaken Bäckstedt en Bentveld kregen wel snel het gezelschap van Alvarado. Even later maakte Brand dan toch de aansluiting, samen met haar landgenote Van Alphen. Zo was het, de Britse uitzondering buiten beschouwing gelaten, toch weer vooral een Nederlandse aangelegenheid.

Met Norbert-Riberolle kon zich wel een Belgische even in de debatten mengen, maar op dat moment hadden Bäckstedt, Alvarado en Bentveld alweer een kloofje van tien seconden geslagen. Bij die andere bekende landgenote sloeg de pech toe: Sanne Cant had een lekke band en was nog een heel eind verwijderd van de materiaalpost.

Brand raakt in voorlaatste ronde vooraan

Het was dus toch naar andere namen kijken die nog vooraan konden geraken. Brand moest alles uit de kast halen, want Alvarado is een belangrijke concurrente in de Superprestige. De verschillen lagen wel een tijdje vast, met vooral Alvarado die de andere hoofdrolspeelsters onder druk zette. Brand slaagde in de voorlaatste ronde er dan toch in om Bentveld voorbij te gaan en haar wagonnetje aan te haken bij die andere twee.

Het was uiteraard een mentale opsteker voor de Nederlandse kampioene dat ze weer helemaal in het spoor zat van haar concurrenten. De motor was inmiddels helemaal aangeslagen, in die mate zelfs dat een ontketende Brand solo op weg ging naar de zege. Een straf huzarenstukje. Bäckstedt verraste nog door Alvarado te kloppen in een heftige sprint om de tweede plaats.

Nys onder de indruk van slotronde Brand

Dat laatste is niet onbelangrijk want daardoor springt Brand over Alvarado naar de leiding in de Superprestige. "Door de opeenstapeling van al die wedstrijden lijkt het mij maar logisch dat je een beetje in de koers moet komen. Dat Lucinda dan nog zo'n laatste ronde uit de benen schudt, had ik eerlijk gezegd ook niet meer verwacht", reageerde fiere teammanager Sven Nys bij PlaySports. "Dat was redelijk indrukwekkend."