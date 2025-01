Televisie geeft hem een verjaardagsgeschenk voor zoontje Georges en Wout van Aert .... vindt het 'creepy'

Het is een heuglijke dag in het gezin Van Aert, want het is de verjaardag van Georges. Dat is hét thema van de dag in de familie Van Aert, nog meer dan de overwinning van Wout in Gullegem.

Al is het uiteraard wel prettig dat deze twee zaken samenvallen op één dag. Door de overwinning van Wout zal de verjaardag van Georges nog extra lang in de herinneringen blijven zitten. Televisiezender PlaySports gaf Van Aert senior voor aanvang van het interview voor de start van de cross dan ook een verjaardagsgeschenk voor de gelukkige telg. Het cadeautje was een erg opvallende knuffel. We vermoeden dat de 4-jarige Georges wel een plezier gedaan kan worden met knuffels, al was dit wel een zéér opmerkelijk exemplaar. Waar je normaal het hoofd van de knuffel zou verwachten, werd een afbeelding van het hoofd van Wout geplakt. "Ik vind het 'creepy'", reageerde Wout dan ook. Misschien is Georges van Aert wél fan "Maar ik zou er niet van verschieten moest hij het toch leuk vinden", voegde de renner er wel aan toe. Voorts werd hem nog gevraagd of hij vanwege de verjaardag van Georges al een zegegebaar in gedachten had. "Neen, toch niet. Je moet het lot ook niet tarten." Misschien heeft die vraag bij Wout wel ergens een lichtje doen branden. Het was immers toch geen toeval dat hij enige tijd later met de tong uit de mond over de streep kwam. "Ik heb af en toe wel met de crossifets gereden maar heb mij niet specifiek voorbereid. Het is iets helemaal anders als Loenhout. Twee jaar geleden won ik hier, maar het ligt er nu nog wat gladder bij", temperde Van Aert vooraf de verwachtingen. Wout van Aert houdt woord Hij beloofde wel om het beste van zichzelf te geven en dat was niet gelogen. Na een intens uur veldrijden bereikte hij als winnaar de aankomst.