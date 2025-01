Hoe graag velen het ook willen, Van Aert keert niet terug op zijn stappen: "Cru gesteld ligt het elk jaar voor het oprapen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is nog eens gebleken hoe dol Vlaanderen is op Wout van Aert. Velen zouden hem dan ook graag op het BK veldrijden in actie zien. Zover zal het dit seizoen niet komen.

Van Aert heeft nu al enige tijd duidelijk gemaakt dat hij met definitieve zekerheid niet zal deelnemen aan het BK. Dat was wel voor hij dit weekend won op een parcours dat ook de kleine vinnigere renners mogelijkheden biedt en 's anderendaags heerste op een parcours dat hem beter lag. Met deze vorm lijkt de Belgische tricolore voor het oprapen te liggen. "Dat zou ik niet durven zeggen", wil Wout van Aert niet weten van zulke grootspraak. "De jongens die voor de trui gaan, koersen deze week misschien ook met een andere instelling. Dat is al een eerste zaak. Cru gesteld ligt het winnen van de Belgische titel elk jaar voor het oprapen. Ik gun het de jongens die zich een hele winter vol smijten om die trui te pakken." Van Aert blijft bewust in Spanje Van Aert houdt zich dus gewoon aan zijn schema en garandeert dat hij volgend weekend niet zal terugkeren uit Spanje om het BK te rijden. "Het is een bewuste keuze om in Spanje te blijven en het wegseizoen voor te bereiden. Mijn doelen liggen momenteel ergens anders, ook al is de Belgische kampioenentrui een prachtige trui. Ik heb al vijf prachtige truien in mijn kast hangen." Een wielrenner wordt ook afgerekend op de doelstellingen die hij publiekelijk bekendmaakt. Dan moet het ook nog wel een beetje realistisch zijn om die ook te bereiken. "Het verleden heeft mij geleerd dat een hele winter alles meepakken, en ook het voorjaar doen, een combinatie is die niet lukt. Dan moet je keuzes maken", redeneert Van Aert. Van Aert niet op BK De Belgische wielerfan moet dus ook toejuichen dat Van Aert lessen trekt uit het verleden, ook al houden die hem dan weg van het BK veldrijden.