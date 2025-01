Is Mathieu van der Poel nu al de beste veldrijder aller tijden? Johan Bruyneel spreekt er zich duidelijk over uit

Momenteel houdt een gekneusde rib hem even aan de kant, maar wat Mathieu van der Poel als veldrijder al gerealiseerd heeft, is waanzinnig. Mag hij op zijn 29ste al de beste veldrijder ooit genoemd worden?

Johan Bruyneel laat in de podcast The Move weinig twijfel bestaan over zijn mening. Hij is niet te beroerd om aan te kaarten of Van der Poel de beste ooit is. "In mijn opinie: zeker en vast. Als hij zijn zevende wereldtitel pakt, evenaart hij het record van Erik De Vlaeminck, die beschouwd wordt als de beste veldrijder aller tijden." Bruyneel uit ook wel zijn respect voor De Vlaeminck.

Dat is zeker en vast op zijn plaats. "Erik was ook super getalenteerd en reed ook op de weg. Hij heeft zelfs een etappe in de Tour de France gewonnen." Dit gezegd zijnde reed De Vlaeminck zijn crossen in de jaren zestig en zeventig. Het niveau van toen kun je volgens Bruyneel niet vergelijken met wat je anno 2025 in de veldritten ziet gebeuren.

Bruyneel noemt Van der Poel de beste ooit

"Van der Poel is de beste aller tijden", is Bruyneel zeker van zijn zaak. "Alle specialisten die de sport domineerden zijn vanaf dag 1 door hem belachelijk gemaakt. De manier waarop hij op zijn fiets zit en de pedalen ronddraait: het is indrukwekkend om met eigen ogen die kracht te zien. Bij elke pedaalslag gaat zijn fiets zo vooruit, dat zie ik niet bij iemand anders."

Het is dus meer dan de moeite om zelf eens een veldrit waar Van der Poel aan de start staat. "Hij heeft een speciale manier van rijden. Hoe hij in 2024 over de kasseien reed in Parijs-Roubaix, zo rijdt hij ook in het veldrijden. Voor mij is er geen enkele twijfel. Geen discussie mogelijk." Van der Poel zal die mooie woorden graag in ontvangst nemen.

Van der Poel kan gelijk halen met statistieken

Wie er anders over denkt, kan nog overtuigd worden door Van der Poel, als die een zevende of eventueel zelfs een achtste wereldtitel kan veroveren.