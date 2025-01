Het programma van Wout van Aert voor de weg in 2025: eindelijk het hoofddoel waarmaken én een speciaal plan in Giro

Wout van Aert vertrekt deze week naar Spanje om zijn seizoen op de weg voor te bereiden. Dat programma op de weg krijgt ook steeds meer vorm én er lijkt een duidelijk plan te zijn voor 2025.

Visma-Lease a Bike zal op 14 januari bevestiging geven van het wegprogramma van Wout van Aert. Dat daar Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen zullen opstaan? Dat is geen enkele verrassing.

Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als hoofddoel

Volgens Het Laatste Nieuws zal er begonnen worden op 17 februari in de Clasica Jaen. Net als vorig jaar zou Van Aert ook aan de start komen in de Ronde van de Algarve (19 tot 23 februari). Daarna komt Van Aert aan de start in de Omloop Het Nieuwsblad (1 maart).

Na een stage richting de E3 Saxo Classic (23/03) volgen nog Dwars door Vlaanderen (02/04), Ronde van Vlaanderen (06/04), Parijs-Roubaix (13/04) en de Amstel Gold Race (21/04).

Giro en Tour met een plan?

En daarna twee grote rondes met de Giro en de Tour. Ook in 2024 was dat al het plan, maar een zware val in Dwars door Vlaanderen strooide toen roet in het eten.

Het hoofddoel is de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix aan het al rijkgevulde palmares toevoegen. In de Giro zal de tandem met Kooij uiteindelijk dan toch vanonder het stof worden gehaald, waardoor ze daar in de vlakke sprints mogelijk de kaart zullen trekken van de Nederlander.