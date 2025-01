Het programma voor deze winter: nog één duel WvA - MvdP .. en van der Poel op weg naar geschiedenis?

Dit weekend is er het BK veldrijden in Heusden-Zolder. Maar daar stopt het programma natuurlijk nog niet voor dit seizoen. En iedereen kijkt natuurlijk ook nog eens uit naar een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Het BK in Heusden-Zolder is komend weekend de eerste afspraak voor de renners. Al zal het zonder Wout van Aert en Sanne Cant te doen zijn dit weekend, want zij passen voor de grote afspraak.

Ook Mathieu van der Poel en de andere buitenlandse toppers zijn er om logische redenen niet bij in Heusden-Zolder. Dat zal wel het geval zijn voor een aantal van de Wereldbekers die erna nog komen.

In Benidorm op 19 januari, in Maasmechelen op 25 januari en in Hoogerheide op 26 januari kan iedereen zich nog eens extra gaan voorbereiden op het WK dat begin februari zal worden gehouden in Frankrijk, meer bepaald in Liévin.

Nog één duel

Daar wil Mathieu van der Poel zijn zevende wereldtitel pakken en zo op gelijke hoogte komen met Erik De Vlaeminck. Wout van Aert komt er niet aan de start.

Krijgen we dan geen enkel duel meer tussen beiden? Jawel, in Maasmechelen normaal gezien. Verder is er nog Otegem de dag na het BK en na het WK sluiten we af met Maldegem (5/2), Middelkerke (8/2), Lille (9/2), Sint-Niklaas (15/2), Brussel (16/2) en Oostmalle (23/2)