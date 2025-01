Mathieu van der Poel heeft een glasheldere mening over eeuwige rivaliteit met Wout van Aert

In het veld bekampten ze elkaar nog maar één keertje, maar Mathieu van der Poel en Wout van Aert zullen elkaar ook dit jaar nog wel vaak tegenkomen. Het besef dat ze belangrijk zijn voor elkaar is aanwezig.

Meestal hebben ze er op dit moment van het jaar al verschillende confrontaties opzitten in het veldrijden. Door omstandigheden en een andere insteek hebben ze enkel nog maar in Loenhout tegen elkaar gecrosst. Er komt nog één afspraak aan waarbij ze het in het veld tegen elkaar opnemen: op 25 januari kijken Mathieu en Wout elkaar in de ogen in Maasmechelen.

Als het wegseizoen begint, zullen ze nog wel genoeg op elkaars pad komen. Daar spelen zich hun belangrijkste spreekwoordelijke gevechten af. Van der Poel geeft in de Vlaamse Wielrijder & Biker aan klaar te zijn om nog vaak te strijden tegen Van Aert. "Wout zal iets van altijd zijn. Dat was als nieuweling en junior zo, dat zal ook als oude, ervaren profs zo zijn."

Van Aert 'pushte' Van der Poel

Zo wordt hetzelfde riedeltje ook vaak bovengehaald in de media. Van der Poel vindt het prima dat hij en Wout een soort van rode draad vormen door elkaars carrière. "Ik vind dat niet erg. Ik denk dat we mekaar betere renners hebben gemaakt. Wout pushte me tot mijn limieten, hij heeft me helpen mijn grenzen verleggen", beseft Van der Poel.

Het is wel vaker zo dat concurrenten elkaar naar een hoger niveau tillen. Zeker als ze uit gebieden komen die niet ver van elkaar verwijderd zijn. Daarom ook dat Van der Poel zegt dat Van Aert hem een betere renner gemaakt heeft. "Omgekeerd is dat ook zo. En we maakten op die manier de koers populairder", weet Van der Poel.

Mathieu en Wout zorgen voor extra uitstraling

Het zijn inderdaad twee figuren die dat extra tikkeltje uitstraling geven aan de wielersport. Hopelijk kunnen we er nog lang van genieten om hen tegen elkaar te zien koersen.