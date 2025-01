Thibau Nys heeft duidelijke uitspraken gedaan over zijn vorm: hij zegt wat dat voor hem betekend heeft op iconisch parcours

De vorm van Thibau Nys kan nog heel erg variëren in de winter. Zijn overtuiging is dat de vorm recent heel goed is geweest en dat het van parcours tot parcours afhangt of hij die kan benutten.

Dat verklaarde hij na een sterke cross in Loenhout, waar hij tweede eindigde op 14 seconden van winnaar Van der Poel. Nys was de kerstperiode nochtans begonnen met een merkwaardige zestiende plek in Hulst, maar begon dan aan een knappe reeks van vijf opeenvolgende topvijfnoteringen, met vier podiumplaatsen erbij. Eén van de podiumplaatsen kwam er ook in Diegem.

Als avondcross is dat toch altijd een heel speciale wedstrijd. Het werd een veldrit met Nys in één van de hoofdrollen, maar het was ook één van zijn grotere ontgoochelingen qua resultaat. Daarom vroeg Wielerkrant of hij daar zijn vorm had kunnen etaleren. "Het was zeker een parcours waar ik mijn ding op kon doen. Door het scenario dat zich afspeelde, kon ik mijn vorm toch heel moeilijk kwijt. Jah, 't is jammer, het is echt jammer."

Thibau Nys kan klim niet maximaal benutten

Op dat iconische parcours leken er twee punten waar Nys met zijn specifieke kwaliteiten echt kon uitpakken: de Regimentsberg en de brug aan de publiekstent. Dat het enigszins anders is uitgedraaid, kon Nys ook wel verklaren. "De lange klim was toch wel een cruciaal punt, gevolgd door de zandbak. Ik kwam met moeite in een situatie waarin het al eens hard was gegaan voor ik de klim op kon kletsen."

Iedereen weet wel dat Nys op zo'n klim zijn explosiviteit kwijt kan. Dat hebben we ook al van hem gezien in wegwedstrijden. Het probleem was dus dat de andere jongens ook nog fris zaten, waardoor hij hen niet kon lossen. "Dan weet je dat het gewoon te gemakkelijk is om de volgen in het wiel. Je weet dat je dan in een situatie zit waarbij je er niet vandoor kan knallen."

Nys heeft nog eens nood aan uitschieter

Na zijn derde plaats in Diegem was het ook in Baal en Dendermonde niet helemaal wat hij er van verwacht had, mede vanwege pech. Nys kan in het slot van het veldritseizoen nog wel een uitschieter gebruiken, bijvoorbeeld op het BK.