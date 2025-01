"Houdt hij echt niet van": ploegmaat onthult vreemd gebruik van Mathieu van der Poel in de cross

Wereldkampioen Mathieu van der Poel demonstreerde bij zijn terugkeer in het veldrijden met vijf zeges in evenveel wedstrijden. En dat doet Van der Poel vaak zonder opwarming.

Dat Mathieu van der Poel een van de beste crossers ooit is, is een understatement. De voorbije zes jaar werd Van der Poel vijf keer wereldkampioen, het WK in 2022 in Amerika liet de Nederlander aan zich voorbij gaan.

De voorbije twee seizoenen liet Van der Poel heel weinig liggen, van de 18 crossen die hij reed won hij er maar liefst 17. Vaak wint Van der Poel dan ook eens met grote voorsprong, ook al staat hij dan zonder opwarming aan de start.

Van der Poel warmt niet op voor de start

Dat onthult zijn ploegmaat Niels Vandeputte in Live Slow, Ride Fast. "Dit jaar zit hij niet in dezelfde bus als wij, maar vorig jaar wel. Wij gingen ons een uur voor de wedstrijd omkleden om op te warmen op de rollen..."

Van der Poel deed dat niet. "Hij zit dan naar de vrouwencross te kijken of is aan het babbelen met Christoph (Roodhooft, nvdr.). Als we twintig minuten op de rollen hadden gezeten, zat Mathieu nog steeds op de bus."

"Als wij ons daarna weer hebben omgekleed stapt hij met ons mee de bus af en rijden we naar de start. Hij houdt er niet van om op te warmen voor een cross. Maar ja, we hebben gezien dat het voor hem werkt", besluit Vandeputte nog.