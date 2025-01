🎥 Goede vriend maakt belangrijk nieuws wereldkundig en kan hiervoor rekenen op de steun van Mathieu van der Poel

Voor een vriendendienst kan je zeker bij Mathieu van der Poel terecht. Hij verleende alle steun aan het wereldkundig maken van een nieuwtje over Freddy Ovett.

Inmiddels is het al lang geen geheim meer dat Ovett één van de vaste trainingsmaatjes is van Mathieu van der Poel. Zeker als hij in Spanje is, traint Van der Poel heel vaak samen met de Australiër. Die laatste weet dus hoeveel snelheid Van der Poel kan ontwikkelen op zijn Canyon-fietsen. Dat heeft misschien tot een zekere inspiratie geleid.

Met een filmpje op Instagram maken Ovett en Canyon bekend dat ze samen in zee gaan. Mathieu van der Poel rijdt natuurlijk al langer op een Canyon en heeft in 2024 zelfs een overeenkomst voor nog eens tien jaar gesloten met de Duitse fabrikant. Ook Ovett is nu helemaal overtuigd geraakt van de kwaliteit van deze fietsen en is dus de volgende wielrenner om mee samen te werken.

Van der Poel in de wolken met het nieuws

"Sommige dingen moeten gewoon zo zijn", schrijft Ovett bij de bekendmaking van het nieuws. Mathieu van der Poel heeft de video ook gedeeld via zijn eigen Instagram Stories. Het is namelijk niemand minder dan Van der Poel zelf die het filmpje heeft gemaakt. De Nederlander laat duidelijk merken dat hij in de wolken is met het nieuws.

"Welkom bij de Canyon-familie, maat", sluit Van der Poel Ovett helemaal in de armen. Niet dat iemand hier aan moest twijfelen. Ovett staat zelf vooral bekend als gravelrijder. Van der Poel heeft ook wel iets met offroad. Hij werd vorig jaar nog wereldkampioen in het veldrijden en in het gravelbiken. Dit jaar wil hij op de wereldtitel mountainbike mikken.

Ovett en Canyon gaan voor eigen doelen

Nog veel ambitie dus bij Van der Poel. Ook Ovett kan nu proberen om samen met Canyon de eigen doelstellingen waar te maken.