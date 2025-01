Ploegleider kan niet lachen met héél opmerkelijke regel: UCI wordt zwaar op de korrel genomen en moet het ontgelden

De UCI is wel vaker de pispaal van de ploegen en renners als er nieuwe regels geïntroduceerd worden. Deze keer zit er wel een héél opmerkelijke reglementswijziging bij.

Eén van de nieuwe regels van de UCI is dat een ploegmaat van de winnaar niet mag juichen in het wegwielrennen, zodat die de veiligheid van anderen niet in het gedrang brengt. Jimmy Engoulvent verplaatst zich met veel moeite in de schoenen van de UCI. "Het kan gebeuren dat dit soort vieringen gevaarlijk zijn", zegt de ploegleider van Cofidis bij Le Parisien.

Daar heeft hij het meest positieve meteen mee gezegd, want eigenlijk kan Engoulvent niet verstaan dat hier iemand wakker van ligt. "Ik kan me niet herinneren dat hier al een valpartij is door veroorzaakt. Dit lijkt me niet de prioriteit op het gebied van veiligheid. Het is een beetje zoals in het voetbal zeggen dat enkel de doelpuntenmakers de armen in de lucht mogen steken."

Erkenning van het werk voor lead-outs

In een ploegsport is dat een ronduit vreemd gegeven en ook in de wielrennerij hebben we nog altijd met verschillende ploegen te maken. "We weten dat een overwinning in de sprint het hele team beloont. Voor de loodsen is het een erkenning van ons werk." Het is geen toeval dat Engoulvent het woord 'ons' gebruikt: hij was zelf een loods in zijn actieve wielerloopbaan.

Lead-outs die de handen in de lucht steken: het gebeurt alleszins wel. "Ik geef toe dat ik het wel eens heb gedaan. Maar soms ga je zo diep in je inspanning dat je niet eens de kracht meer hebt om je armen omhoog te heffen. Als dit moment van vreugde ons echter wordt ontnomen, kan dit frustrerend zijn", waarschuwt Engoulvent.

Wielerploegen betalen mogelijk gewoon boete

Het is ook maar de vraag of de ploegen zich aan deze regel zullen houden, of gewoon een boete betalen. "Als het om een overwinning in de Tour de France gaat, denk ik niet dat ploegen het erg vinden om een boete van 500 euro te betalen."