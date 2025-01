Bart Wellens is duidelijk over Thibau Nys: "Dat moet hij nog winnen om bij de allergrootsten te horen"

Thibau Nys kroonde zich in Heusden-Zolder voor het eerst tot Belgisch kampioen veldrijden. Bart Wellens was onder de indruk en ziet Nys als een godsgeschenk voor het veldrijden.

Voor Thibau Nys was zijn zege op het BK veldrijden nog maar zijn vierde zege van het seizoen. Dat is voor Bart Wellens te weinig, want Nys begon sterk aan het seizoen met drie zeges in vier wedstrijden begin november.

Op het Belgisch kampioenschap toonde Nys zich voor Wellens heer en meester. Zowel fysiek, mentaal als qua koersintelligentie, Nys heeft het allemaal en toonde dat hij daarin ook de bovenhand heeft tegenover de rest.

"Thibau won op een fenomenale manier, zoals hij het eigenlijk elke wedstrijd zou moeten doen", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. Nys is voor Wellens dan ook een van de belangrijkste schakels voor de toekomst van het veldrijden.

Wellens onder de indruk van Nys

Nys lokt niet alleen de supporters van zijn vader Sven weer naar de cross, maar spreekt ook nieuwe fans aan. Thibau Nys is nog maar allround dan zijn vader, durft vrijuit te spreken en is ook bezig met mode. Hij wordt stilaan een vedette.

"Hij komt in de buurt van de galerij van de allergrootsten. Maar nog niet helemaal, hé. Daarvoor moet hij nog één of twee keer wereldkampioen in de cross worden", vindt Wellens nog. Op 2 februari krijgt Nys een eerste kans in Liévin op een wereldtitel veldrijden.