Thibau Nys zorgt met opvallende keuze meteen voor een complete breuk met traditie in het veldrijden

Wie de traditie kent, weet waar hij vandaag terecht kan voor de cross. Van Thibau Nys zal echter geen spoor te bespeuren zijn in Otegem.

Waar het Belgisch kampioen ook plaatsvindt, elk jaar is er wel een zekerheid: maandag wordt er daags na het BK alweer gecrosst in Otegem. De kersverse Belgisch kampioen heeft dan ook de gelegenheid om voor de ogen van de media taart aan te snijden en rijdt - vaak na een stevige feestnacht - zijn eerste wedstrijd in de tricolore trui.

Dat gaat dit jaar niet door, omwille van een paar redenen. Ten eerste zou Thibau Nys sowieso zijn Belgische kampioenentrui niet mogen aantrekken. Hij is immers ook Europees kampioen veldrijden en de aan deze titel verbonden trui krijgt voorrang. Dat betekent dat we zeker tot aan het volgende EK de tricolore niet zullen zien in het veldrijden.

Thibau Nys meteen naar Spanje voor stage

De gebruikelijke feestelijkheden gaan daarnaast ook niet door omdat Thibau Nys simpelweg niet op de startlijst staat in Otegem. Nys vertelde VTM en Sporza na afloop van het BK veldrijden dat hij vandaag (maandag, red.) reeds naar Spanje gaat voor een stage met wegploeg Lidl-Trek. Dinsdag staat er al een stevig trainingsblok op het programma.

Thibau was dus ook niet van plan om op zijn eigen kampioenenfeestje zwaar in de drank te vliegen of het erg laat te maken. Thibau geniet op zijn eigen manier. We hopen alvast dat hij dat genoeg doet, want een Belgische titel pakken is toch ook geen evidentie. Voor een Belgische kampioen is het in Otegem doorgaans veeleer een deelname op adrenaline.

Nys zal volgende sportieve afspraak niet verwaarlozen

Door het feestgedruis komt de Belgische kampioen daar op sportief vlak niet altijd op de beste manier uit de verf. Thibau Nys zal er werk van maken om er bij zijn eerstvolgende sportieve afspraak wel meteen te staan.