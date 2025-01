Grote verwachtingen! Wout van Aert schuwt de grote uitspraken niet voor Giro en Tour

Visma Lease a Bike maakte bekend dat Wout van Aert dit jaar de Giro en de Tour zal rijden. En dat doet onze landgenoot met de nodige ambities.

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn de twee allergrootste afspraken voor Wout van Aert in wielerjaar 2025. Maar ook de Giro d’Italia en de Tour de France staan op zijn agenda.

Van Aert bevestigt op de mediadag van Visma Lease a Bike wat er het belangrijkst is. “Die twee Monumenten ontbreken nog op mijn palmares en zullen mijn grootste doelen zijn”, is zijn eerste reactie na de aankondiging van zijn programma, zo citeert Het Laatste Nieuws hem.

Ook het werk in de grote rondes ligt onze landgenoot gigantisch goed, zo geeft hij aan. “Ik hou er steeds meer van”, klinkt het. En Van Aert zou Van Aert niet zijn als hij daar niet meteen de nodige doelen aan koppelt.

“In de Giro zullen er veel kansen liggen voor etappezeges en misschien kan ik de roze trui onderweg wel pakken. Dat is iets wat ik zeker wil bereiken”, schuwt onze landgenoot de grote uitspraken niet.

Ook voor de Ronde van Frankrijk is de opdracht duidelijk. “In de Tour zullen er zoals de voorbije jaren wel wat mogelijkheden zijn in punchersetappes die me liggen, maar vorig jaar hebben we de Tour verloren en dus wil ik vooral weer deel uitmaken van de ploeg die de Tour wint.”