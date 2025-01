Gigantische twijfel bij Wout van Aert: "Verrast, maar niet honderd procent zeker dat ik het doe"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een nieuw wielerseizoen, dat betekent ook nieuwe partnerships. Dat is ook bij Visma Lease a Bike niet anders.

Een wereldploeg als Visma Lease a Bike heeft verschillende samenwerkingen lopen met bedrijven van wielermateriaal. Af en toe gaat men voor wijzigingen.

Zo ruilen Wout van Aert en co van zadel. In het tussenseizoen maakten ze de overstap van Fizik naar Prologo, terwijl UAE Team Emirates van Tadej Pogacar precies de omgekeerde beweging maakt.

Specifiek voor Parijs-Roubaix wil Visma Lease a Bike ook uitpakken met het systeem van Gravaa waarmee de bandendruk aan het stuur geregeld kan worden.

Dat gebruikte Marianne Vos tijdens het WK gravel toen ze moest sprinten tegen Lotte Kopecky: de legendarische geluidjes die onze landgenote telkens hoorde.

Wout van Aert probeerde het systeem in december al uit toen hij de voorbereiding voor de klassiekers deed. Hij was enorm positief over het systeem.

“Ik ben ervan overtuigd dat Gravaa een voordeel kan opleveren”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. “Ik ben positief verrast hoe het systeem tijdens een koers quasi onbeperkt kan blijven werken, maar het is nog niet honderd procent zeker dat ik het in Parijs-Roubaix zal gebruiken.”