Na de nodige kritiek: Sven Vanthourenhout zet puntjes op de i over relatie met Wout Van Aert en Remco Evenepoel

Sven Vanthourenhout stopte vorig jaar na het WK als bondscoach. Hij is momenteel nog steeds op zoek naar een nieuwe job.

De bedoeling was dat Sven Vanthourenhout snel een andere job zou hebben nadat hij stopte als bondscoach, maar de realiteit is echter anders uitgedraaid.

Hij voerde verschillende sollicitatiegesprekken met diverse teams, maar tot een akkoord met een nieuwe werkgever kwam het nog niet. De kans lijkt klein dat er voor dit jaar nog iets uit de bus komt, dus mikt Vanthourenhout op 2026.

De ex-bondscoach wil in een interview met Het Nieuwsblad wel duidelijk maken dat in al die sollicitatiegesprekken nooit gesproken werd om Vanthourenhout te gebruiken om Wout van Aert of Remco Evenepoel binnen te halen.

“Neen, oprecht niet. Ook niet bij Bora. Ik kreeg wel vaak de vraag: ‘Hoe heb je dat gedaan met Van Aert en Evenepoel in dezelfde ploeg?’ Verder ging het nooit”, is hij heel erg duidelijk.

“Omgekeerd heb ik me ook nooit verkocht als ‘de man die met Van Aert en Evenepoel heeft gewerkt’. Ga ik ook sowieso niet doen. Ik wil niet opportunistisch omgaan met de band die we hebben.”