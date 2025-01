Bondscoach De Clercq zet jeugd en vrouwen met voeten op de grond over WK veldrijden

Op 1 en 2 februari wordt in Liévin het WK veldrijden gereden. Bij de mannen is de selectie al bijna rond, maar bondscoach Angelo De Clercq heeft bij de andere categorieën nog wat werk.

Zonder grote verrassingen mag België straks met negen Belgische mannen aan de start staan van het WK veldrijden. Die selectie heeft bondscoach Angelo De Clercq zo goed als rond, met onder meer Nys, Vanthourenhout en Iserbyt.

Bij de jeugd en vrouwen is het werk van De Clercq ook bijna af, maar over die categoriën wil de bondscoach wel iets duidelijk maken. "Het is belangrijk om te weten dat we daarin niet alle beschikbare plekken gaan invullen", zegt hij bij WielerFlits.

De Clercq over WK veldrijden jeugd en dames

Belgian Cycling heeft criteria opgesteld die het aan het begin van het jaar duidelijk heeft meegegeven aan de renners. Zo moest De Clercq bij het EK inschatten wie er top-8 kon rijden om ze op te nemen in de selectie.

Voor het WK is dat de top-12. Er zijn geen harde criteria zoals in Nederland, waar geselecteerde profs minstens twee keer de top-16 moeten halen in de Wereldbeker. Maar wie top-12 rijdt in de Wereldbeker, moet dat ook kunnen op het WK.

"Die Wereldbekers tellen mee als de koersen waar je jezelf kan bewijzen. Maar dat zorgt er wel voor dat we in de meeste categorieën de plaatsen niet gaan opvullen", herhaalt De Clercq nog eens.