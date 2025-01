Lefevere gooit waarheid op tafel over 'done deal' van Remco: "Papa Evenepoel gaat toch niet bepalen wat met onze ploeg gebeurt?"

Remco Evenepoel is uiteindelijk niet weggegaan, hoewel algemeen aangenomen werd dat er een 'done deal' was met Red Bull-BORA-hansgrohe. Dat spreekt Patrick Lefevere tegen.

Nu zijn tijdperk als CEO van Soudal Quick-Step voorbij is, kan Patrick Lefevere open kaart spelen over een aantal dingen. Onder andere over de transfergeruchten rond Remco Evenepoel. "De dreiging om hem kwijt te spelen is er altijd geweest", zegt Lefevere in HLN. Was er dan ook sprake van zo'n 'done deal'? "Neen. Er is gepraat. Maar nooit een definitief akkoord gesloten."

Jurgen Foré, de opvolger van Lefevere, zou de man geweest zijn die Remco's vertrek tegenhield. "In eerste instantie Zdenek Bakala", verduidelijkt Lefevere. "Eerst waren er die fusieplannen met Jumbo-Visma, daarna die transferperikelen: het personeel maakte zich zorgen. Mensen die een huis aan het afbetalen waren, die kinderen hebben... Op een bepaald moment zei Bakala: 'Nu is het gedaan'."

Remco Evenepoel belangrijk voor sponsoren

Naast het personeel zullen de sponsoren zich ook wel geroerd hebben. Dat spreekt voor zich als er zoveel heisa is rond hét grote uithangbord. "We kunnen het ons niet permitteren dat er sponsors ontevreden zijn, of zouden afhaken. Ja, ze engageren zich voor een ploeg, maar we moeten niet ontkennen dat de aanwezigheid van Remco belangrijk is. Superbelangrijk."

Cruciaal is dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Wordt dat nu makkelijker? Het is geen geheim dat de relatie van Lefevere met Patrick Evenepoel soms onder spanning stond. "Ho maar, papa Evenepoel gaat toch niet bepalen wat er met onze ploeg gebeurt? Ja, we hebben een paar woordenwisselingen gehad." Zoals dat in vele relaties het geval is, bedoelt Lefevere. "Bij ons werd dat op straat gegooid."

Discussie met papa Evenepoel zinderde niet na

Voor Lefevere hoeft dat niet opgeblazen te worden. "Hij heeft iets gezegd, ik heb geantwoord, maar dat heeft absoluut niet nagezinderd. Ik kan je de mooie WhatsApp-berichtjes tonen die ik heb gekregen toen ik mijn afscheid heb aangekondigd en recent nog, met mijn 70ste verjaardag."