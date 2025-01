Bondscoach Angelo De Clercq lost selectie voor WK veldrijden, maar er is meer dan één probleem

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Op 1 en 2 februari worden in Liévin de wereldkampioenschappen gereden. Een deel van de selectie werd gelost door bondscoach Angelo De Clercq.

Normaal zou bondscoach Angelo De Clercq vandaag alle selecties voor het WK in het Noord-Franse Liévin lossen. Maar hij is er nog niet aan uit.

Bij de mannen elite zijn Toon Aerts, Eli Iserbyt, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure al zeker van hun selectie.

België heeft nog recht op een negende naam, maar die wordt pas later bekendgemaakt, zo gaf de bondscoach aan op zijn persconferentie.

En ook bij de Team relay zijn de namen nog niet bekendgemaakt door de bondscoach. Ook daarop is het wachten tot na het weekend.

Wat wel geweten is, is de vrouwenselectie. Julie Brouwers, Sanne Cant en Marion Norbert Riberolle starten bij de vrouwen elite.

“We starten zonder topfavoriet, uiteraard is dat Mathieu van der Poel”, zegt dat De Clercq. “Dat geldt ook voor de jeugdcategoriën. Medailekandidaten bij de mannen elite en bij de jongens jeugd hebben we wel erg veel. Bij de vrouwen en de meisjes jeugd moet top tien mogelijk zijn.”