Belgisch bondscoach Angelo De Clercq kent best mogelijke scenario en heeft wat te zeggen over Mathieu van der Poel

Angelo De Clercq profileert zich als een Belgisch bondscoach die recht voor de raap is. Mathieu van der Poel heeft veruit de beste kaarten voor het WK veldrijden, dat weet hij ook wel.

De Clercq is bijna klaar met zijn huiswerk en heeft zijn selectie voor het kampioenschap van begin februari in het Franse Liévin grotendeels bekendgemaakt. Nu kunnen dus ook de plannen gemaakt worden om het WK naar best vermogen aan te pakken. Vanuit Belgisch standpunt zijn die bij de elite vrij duidelijk: met zoveel mogelijk volk de finale halen.

"Indien het parcours droog ligt, is het mogelijk dat de wedstrijd lang gesloten blijft", sluit De Clercq bij Het Laatste Nieuws een soortgelijk scenario zoals in Benidorm niet uit. Met dan wel dat ene verschil dat Mathieu van der Poel er bij zal zijn in Liévin. "Het komt er op aan in de eerste ronden met zoveel mogelijk Belgen in de kopgroep te zitten en dan proberen het ploegenspel te spelen in de finale."

Van der Poel kan een mindere dag hebben

Dat mogelijke ploegenspel is waar ze zich bij Belgian Cycling aan vastklampen. Iedereen weet ook wel dat wij de underdog zijn ten opzichte van Mathieu van der Poel, maar de nieuwe wereldtitel voor de Nederlandse alleskunner staat nog altijd niet in steen gebeiteld. "Ook Mathieu kan eens een mindere dag hebben", aldus De Clercq.

Tegelijkertijd heeft Angelo De Clercq wel ruiterlijk toegegeven dat Mathieu van der Poel de torenhoge favoriet is voor het WK veldrijden bij de mannen elite. De Clercq hoopt op dat die wedstrijd twee Belgische medailles kan opleveren. Als er een Belg op het tweede en derde schavotje van het podium staat na de cross, zal De Clercq tevreden zijn.

WK veldrijden komt met rasse schreden dichterbij

Het is nu echt wel aftellen richting dat WK in Liévin. Voor vele crossers worden de veldritten in Maasmechelen en Hoogerheide het laatste deel van de voorbereiding.