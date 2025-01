Visma-Lease a Bike heeft naast Van Aert weer rappe man beet: nieuw rastalent laat toch op verrassende wijze van zich horen

Visma-Lease a Bike is veel meer dan Wout van Aert. Die moet er al mee leven dat de ploeg Olav Kooij eerder zal inzetten bij de pure, vlakke sprints. Met Matthew Brennan staat opnieuw een snelle sprinter op in het team.

Matthew Brennan is overgeheveld uit het Development Team en krijgt in de Tour Down Under meteen alle vertrouwen. De 19-jarige renner beschaamt dat vertrouwen niet: hij werd tweede in de openingsetappe van de Tour Down Under. "Dit is een prachtig resultaat, waar ik heel erg blij mee ben. Ik moet de ploeg bedanken." De duim gaat dus omhoog voor de ploegmaats. "Zij hebben de hele dag werk voor mij verricht."

Brennan beschrijft hoe hij en zijn teamgenoten het in de finale precies aanpakten. "In de slotkilometers wilden we graag onze kans grijpen en zien hoe dicht we konden komen. Ik zag een gat aan de linkerkant van de weg en besloot ervoor te gaan." Door in dat gat te duiken zorgde hij bijna voor een sensatie, maar Sam Welsford was nog sneller.

Visma-renner deels ontgoocheld na sterk debuut

"Ik denk dat ik een goede sprint rijd, maar dat ik uiteindelijk net iets tekort kom. Dat is op dit niveau zeker geen schande", vindt de jonge Brit terecht. Iedereen droomt van zo'n debuut in de WorldTour. Het verrassende was dat er toch een vlaag van ontgoocheling was. "Vooraf had ik zeker getekend voor een podiumplaats in mijn eerste WorldTour-wedstrijd, maar uiteraard is het altijd even zuur als je de overwinning op een haar na mist."

Welsford is al 29 en komt dus niet in aanmerking voor de jongerentrui. Dat betekent dat die om de schouders van Brennan komt. "Het is heel erg gaaf dat ik morgen in de witte trui mag starten. Het was een erg hectische seizoensopener, maar wel eentje die ik me nog een tijdje zal heugen. Deze tweede plaats geeft veel vertrouwen."

Naam om te onthouden bij Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike heeft nog niet gewonnen in 2025, maar de toon is wel al op een positieve manier gezet. "Ik denk dat we als team op deze manier redelijk zijn gestart aan deze Tour Down Under." Onthoud de naam Matthew Brennan alvast.