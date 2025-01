Concurrent van Wout van Aert zweert dat zegehonger nog even groot is als tevoren: "Het kan mentaal zwaar zijn"

Wout van Aert heeft zijn programma in grote lijnen met de wereld gedeeld Zijn grootste concurrenten uit 2025 kennen we zo ook.

Dat zijn niet alleen de gevestigde waarden in het klassieke werk, maar ook bijvoorbeeld snelle mannen die de Giro rijden. Van Aert wil in die grote ronde immers voor ritzeges gaan. Dat is ook het plan van Sam Bennett. "Het gaat om pieken op de juiste momenten. Hopelijk win ik een paar ritten in de Giro d'Italia, want dat is zeker tot juni mijn hoofddoel", verkondigt de Ier bij Wieler Revue.

We kennen hem als de winnaar van de groene trui in de Tour in 2020. Toen zat hij op het toppunt van zijn kunnen bij Soudal Quick-Step. Sinds zijn vertrek bij de Belgische ploeg is het allemaal wat minder. "Ieder jaar wil je als sprinter minstens die tien zeges halen. Dat is heel moeilijk vandaag de dag, maar met het juiste programma is het mogelijk", verlaagt hij zijn ambities niet.

Bennett spreekt over mentale moeilijkheden

Ook de druk die bij de koersen komt kijken ervaart de 34-jarige nog als hetzelfde. "Ik wil nog steeds winnen en leg mezelf de meeste druk op." In principe kon hij ook de voorbije jaren nochtans rekenen op een goede lead-out. "Het klopt dat het mentaal zwaar kan zijn als een Danny van Poppel een goede lead-out doet en ik het niet kan afmaken, maar het is mentaal nog zwaarder als ik er niet had gezeten."

"We hebben mooie zeges geboekt, maar niet zo veel als we wilden", concludeert Bennett. "Dat is ook wat sport is." Bennett is inmiddels toe aan zijn tweede seizoen bij Decathlon AG2R. Bij het Franse team heeft hij een minder uitgebreide sprinttrein dan eerder in zijn carrière. Dat is iets waar hij toch even aan heeft moeten wennen.

Sprintduels met Van Aert lonken

"Het is compacter. Geen hele ploeg die toegewijd is aan mijn trein, maar hooguit één of twee jongens." Het heeft ook zijn voordelen. "Het is makkelijk om bij elkaar te blijven en meer door het peloton te surfen, dan met een hele ploeg iemand brengen." We zullen zien of dat volstaat in eventuele sprintduels met Wout van Aert.