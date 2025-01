Ondertussen weg bij Belgische ploeg, maar dopinggebruik resulteert wel nog in een voorwaardelijke gevangenisstraf

Laat het een les zijn voor iedereen dat dopinggebruik verregaande gevolgen kan hebben. De rechtbank van Montargis heeft Marion Sicot een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

Dat meldt de Franse krant L'Équipe. Sicot had bij de rechtbank al toegegeven dat ze EPO en Clenbuterol gebruikt heeft, in de periode waarin ze ook twee seizoen voor het Belgische Doltcini-Van Eyck Sport reed. Bij diezelfde ploeg was er een zaak rond grensoverschrijdend gedrag van ploegleider Marc Bracke, die later zelfmoord pleegde.

Sicot verleende haar medewerking aan dat onderzoek, waardoor haar straf in het wielerwereldje voor haar dopinggebruik oorspronkelijk minder zwaar uitviel. Later is de termijn van die straf alsnog verdubbeld. Ondertussen is aan het licht gekomen dat Sicot reeds in 2016, toen ze uitkwam voor het Italiaanse Servetto Footon, haar heil zocht in verboden middelen. Dat heeft ze ook zelf toegegeven.

Renster haalt weinig binnen in rechtbank

De officier van justitie eiste één jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 5000 euro voor het vervoer van dopingmiddelen. De rechtbank is grotendeels meegegaan in de eis van de officier van justitie. Enkel bij de termijn van de voorwaardelijke celstraf kon het juridische team van Sicot een kleine vermindering afdwingen.

Sicot is nu veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden en het betalen van een boete van 5000 euro. Naast de wielrenster zelf waren er uiteraard nog anderen betrokken bij deze zaak. Een oud-amateurrenner die de EPO faciliteerde is eveneens veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijk maar krijgt een boete van 10 000 euro.

Zwaarste straf voor arts die EPO voorschreef

De arts die de EPO heeft voorgeschreven krijgt ook op zijn beurt tien maanden voorwaardelijk. Zijn boete bedraagt 20 000 euro. Bovendien mag hij zijn beroep zes maanden niet uitoefenen.