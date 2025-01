Knoop nog niet doorgehakt: Rohan Dennis riskeert zeven jaar cel, rechter neemt opvallend besluit

Ex-wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis heeft schuld toegegeven over de crash die resulteerde in de dood van zijn vrouw Melissa Hoskins. De Australiër riskeert wel nog enkele jaren gevangenisstraf. Een uitspraak is er nog niet.

Op 30 december 2023 reed Rohan Dennis zijn vrouw Melissa Hoskins dood, vlak voor hun huis. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed op oudejaarsdag aan haar verwondingen. Maximaal zeven jaar cel Bijna een jaar later heeft Rohan Dennis, wereldkampioen tijdrijden in 2018 en 2019, schuldig gepleit voor het 'creëren van risico van schade'. Enkele andere aanklachten liet de openbare aanklager wegvallen. Zo werd Dennis niet veroordeeld voor 'gevaarlijk rijgedrag met dood tot gevolg' en een verzwaarde aanklacht van 'rijden zonder de vereiste voorzichtigheid'. Dennis was volgens de openbare aanklager 'roekeloos', maar had niet de intentie om zijn vrouw te doden. Enkele maanden uitstel De wereldkampioen van 2018 en 2019 riskeert nog maximaal zeven jaar cel. Normaal gezien zou de rechtbank in Australië op vrijdag een uitspraak doen. Die uitspraak is nu echter uitgesteld, zo klinkt het. De rechter heeft besloten pas in april een definitieve uitspraak te doen. Het is duidelijk dat de zaak heel moeilijk en gevoelig ligt en dus wil men zeker niet over één nacht ijs gaan. Nog enkele maanden afwachten voor de betrokkenen.