"Beseft iedereen dat wel?" Angelo De Clercq geeft een speciale vermelding voor Van Aert en Van der Poel

De koers heeft ons de voorbije jaren enorm verwend. Meer dan eens was daarbij ook een hoofdrol weggelegd voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

De koers is om duimen en vingers van af te likken. Zelfs in jaren waarin de koers geteisterd wordt door hopen zware valpartijen weet een kruim van renners nog altijd knalprestaties neer te zetten.

Het wielrennen is de voorbije jaren enorm geëvolueerd naar een podium waarin een handvol renners de grote Monumenten en rondes weten te domineren, zo stelt ook Angelo De Clercq vast.

“Wat mij verbaast, en wat ik toch even wil benadrukken: hoe immens het is dat Wout en Mathieu er telkens staan. Of dat nu over de Ronde van Vlaanderen, Roubaix, de Spelen, het WK op de weg of de cross in Loenhout gaat: ze presteren altijd. Ondanks de druk, ondanks de media…”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Bovendien laten mannen als Van Aert en Van der Poel zich op verschillende domeinen gelden en doen ze ook overal mee voor de prijzen. Dat verdient echt heel veel lof.

“Hoeveel mindere dagen hebben die op een jaar? Je kan ze op één hand tellen. Ook nu weer. We gaan er gewoon van uit dat Mathieu voor de zevende keer wereldkampioen kan worden? Zeven! Beseft iedereen wel wat dat is?”