Adrie van der Poel wil iets zien veranderen in de cross: "Pleit ik al jaren voor bij de UCI"

In Maasmechelen reed Mathieu van der Poel voor het eerst in bijna een maand tijd nog eens een cross. De wereldkampioen zocht de voorbije weken warmere oorden op.

Enkele dagen na zijn knal tegen een paaltje in Loenhout bleek dat Mathieu van der Poel een breuk in zijn rib had. Dat maakte Van der Poel pas bekend voor de cross in Maasmechelen. Hij gaf begin dit jaar dan ook forfait voor drie crossen.

"Voor een goed begrip: liever had hij Baal, Koksijde en Dendermonde wél gereden dan niet", zegt vader Adrie van der Poel bij HLN. Dat Van der Poel daardoor enkele dagen eerder naar Spanje kon vertrekken, was mooi meegenomen.

Van der Poel over koude en het veldrijden

In Spanje is het namelijk veel aangenamer om te trainen dan in België. Want na een cross zag je Van der Poel wel eens rillen van de kou in het tentje aan de finish. Vader Adrie van der Poel weet dat het een probleem is.

"Jaren geleden al pleitte ik bij de UCI voor een wat warmere, knussere opvangomgeving meteen na de cross - ook al is dat niet altijd even voor de hand liggend", beseft Adrie van der Poel echter ook. Hij weet dan ook wat het is.

Zolang je aan het crossen bent, is de kou makkelijk onder controle te houden. Maar eenmaal gefinisht begint de kou na een halve minuut helemaal in te werken. "Langzaam ontdooi je, maar je moet eerst door die rillingen heen. Gevaarlijke fase, funest voor ziektes. Da’s een minder aangename kant aan veldrijden."