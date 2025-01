Maasmechelen heeft bewezen dat het Christoph Roodhooft menens was met verklaring over Mathieu van der Poel

Christoph Roodhooft deed in Maasmechelen een duidelijke verklaring over Mathieu van der Poel en de mindset waar de Nederlander mee vertrokken was. Niet veel later zou zijn renner dat ook bewijzen.

Het neutrale publiek hoopte natuurlijk op een écht duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Heel even leek het er op dat het er van zou komen. Dat dacht Christoph Roodhooft ook op het moment dat hij geïnterviewd werd tijdens de VRT-uitzending van de Wereldbekermanche van Maasmechelen. De 'Grote Twee' zaten toen samen vooraan.

Ze hadden ook nog wel het gezelschap van Joris Nieuwenhuis en Michael Vanthourenhout. De vraag was dan nog hoe dat zou uitdraaien. Tot op dat moment was een vrij behouden start geweest van Van der Poel, die er kennelijk ook geen probleem mee had dat Van Aert na een gemiste start terugkwam in de wedstrijd. Dat was opvallend.

Maasmechelen geen test voor Van der Poel

Daarom werd Roodhooft gevraagd of Van der Poel het rustig aan deed of op de top van zijn kunnen presteerde. "Rustig aan doen? Dat is niet de bedoeling. Neen, hij komt niet testen na een maand trainen, hij komt crossen. Mathieu komt proberen de cross te winnen", antwoordde Roodhooft klaar en duidelijk. Het resultaat stond wel degelijk voorop.

Toen alle ronden afgelegd waren, konden ze daar in het kamp van Alpecin-Deceuninck ook weer tevreden over zijn. Mathieu van der Poel had de veldrit met verve afgewerkt en opnieuw de overwinning op zak gestoken. Het was na een val van Van Aert dat hij het ruime sop koos, maar het tempo van Mathieu lag ook gewoon hoger dan dat van de rest.

Van der Poel wil ook winnen in Hoogerheide

Ook in Hoogerheide mogen we er dus van uitgaan dat Van der Poel niet komt om zichzelf te testen maar om te winnen.