Nu er veel Belgen naar WK veldrijden trekken: opgelet voor fikse boete in Frankrijk

Zondag wordt in Liévin het WK veldrijden gereden. Dicht bij België, waardoor normaal ook heel veel landgenoten de overtocht maken.

Zeker nu ook Wout van Aert nog eens zijn deelname aan het WK veldrijden bevestigd heeft, mogen we dit weekend heel wat Belgen in Liévin verwachten. Liévin ligt vlak bij Rijsel. Sinds begin dit jaar is in de regio een milieuvignet nodig om gebruik te maken van de Franse wegen.

Dat kost bitter weinig voor de meeste wagens, 4,91 euro inclusief verzending, maar heel wat landgenoten zijn niet op de hoogte van het feit dat je nu ook rond Rijsel het vignet nodig hebt.

Dat leverde deze maand al heel wat boetes op voor landgenoten die net over de grens gingen shoppen. De politie zwierde al heel wat Belgen op de bon.

Het vignet moet online aangevraagd worden en wordt normaal binnen de 14 dagen geleverd. Dat is te weinig tijd voor dit weekend, maar wie de papieren van de aanvraag mee heeft voldoet aan de verplichtingen.

De boete bedraagt minstens 68 euro. Voor wie een oudere wagen heeft kan dit nog oplopen. Er wordt beboet door steekproeven via controles, maar er zijn ook camera’s die het vignet controleren.