"Voor welke heilige?" Superfan heeft duidelijke boodschap voor Thibau Nys en doet voorspelling WK veldrijden

Thibau Nys is hot in het wereldje van het veldrijden. Ook Jaak Cypers, die superfan is van Sven en Thibau, zit vol verwachtingen.

In de nieuwste aflevering van DNA Nys laat hij op Sporza heel hard van zich horen. Daarin heeft hij het onder meer over de Grote Prijs Sven Nys.

Moet die niet veranderen in de Grote Prijs Thibau Nys na de laatste editie? “Voor welke heilige zouden we dat doen?”, reageert witloofboer en superfan Jaak Cypers.

“Sven heeft zo vaak (12 keer, red.) in Baal gewonnen. Zolang Sven er is, moet die cross de Grote Prijs Sven Nys noemen", is zijn standpunt heel erg duidelijk.

Want wie zegt dat Thibau Nys nog zal winnen? “Als Thibau één keer wint in Baal en daarna niet meer, wat dan? 1 januari is de Grote Prijs Sven Nys. Amen en uit”, klinkt het nog.

Jaak Cypers is ook duidelijk wat het WK veldrijden van zondag in Liévin betreft. “Mijn pronostiek voor het WK in Frankrijk: 3. Michael Vanthourenhout 2. Van der Poel en 1e Thibau Nys”, klinkt het zonder blikken of blozen.