📷 Zorgt dit voor succes in het voorjaar? Van Aert volgt Pogacar met opmerkelijke aanpassing

Gaat Wout van Aert in 2025 ook zo'n grote stap vooruit zetten als Tadej Pogacar vorig jaar deed? Hij kopieert alvast een aanpassing die de Sloveen vorig jaar deed.

Aan de positie op de fiets wordt bij een renner nauwelijks of niet gesleuteld. Toch stapte Tadej Pogacar vorig jaar over van cranks of pedaalarmen van 172,5mm naar 165mm. Het legde de Sloveen duidelijk geen windeieren.

Remco Evenepoel reed al langer met die cranks van 165mm en ook Wout van Aert lijkt nu overstag te zijn gegaan. Materiaalleverancier SRAM hanteert een kleurcode voor de cranks en op recente foto's is te zien dat Van Aert de cranks van 165mm gebruikt.

Voordelen bij kleinere cranks, maar ook veel training voor Van Aert

"De grootste voordelen zijn extra comfort, minder belasting op de gewrichten en meer stabiliteit tijdens het fietsen", zegt bikefitter, osteopaat in opleiding en ex-renner Kevin Van Staeyen bij Het Nieuwsblad.

Vroeger werd er van uitgegaan van het principe dat een langere hefboom voor meer draaikracht zorgde, maar het zorgt ook voor meer druk op de gewrichten, knie en bekken dan wanneer er met kleinere cranks wordt gereden.

Voor een renner van 1m90 zoals Van Aert wordt de overschakeling wel niet gemakkelijk. Ook bij Pogacar (1m76) is de aanpassing naar kleinere cranks en een hogere trapfrequentie niet vanzelf gegaan. "Ik weet dat hij er hard voor heeft moeten trainen", zegt Van Staeyn nog.

De rode kleur aan het linkerpedaal wijst op crank van 165mm bij Van Aert