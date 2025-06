Eddy Merckx doet boekje open over zijn eigen dopinggebruik in de koers

Eddy Merckx, de grootste wielrenner aller tijden, kende niet alleen triomfen, maar ook momenten van controverse. Daarover doet hij nu een boekje open.

Zijn indrukwekkende palmares, met vijf Tourzeges, vijf Giro-overwinningen en talloze klassiekers, werd meermaals overschaduwd door beschuldigingen van dopinggebruik. Toch blijft zijn verhaal complexer dan een simpele zwart-witkwestie.

“Doping is een kwaal”, vertelt Merckx in een interview met HUMO. “Ik ben positief getest in 1969. Ik was leider in de Giro en wist dat ik naar de controle zou moeten. Een paar dagen voordien hadden ze me geld aangeboden om Felice Gimondi te laten winnen. Ik heb ze afgewimpeld: 'Zeg me niet hoeveel, dan hoef ik geen hoofdpijn te hebben.'”

Merckx vraagt zich nog altijd af wat er daar precies gebeurd is. “Als ik echt positief was geweest, was ik het de dag erna toch ook nog geweest? Wel, de volgende ochtend heb ik voor het oog van enkele journalisten opnieuw geplast. Die urine is naar een toxicoloog in Milaan gestuurd.”

Eddy Merckx praat openlijk over dopinggebruik

Twee weken later bleek dat de tweede test negatief was. De zogenaamde ‘Schande van Savona’ in 1969 blijft tot op vandaag voer voor discussie. Was het een vergissing, een complot, of een vroege vorm van manipulatie in het peloton? Merckx zelf bleef altijd bij zijn onschuld. Maar het bleef niet bij die ene keer.

“Later heb ik positief getest op norefedrine. Een vergissing van de dokter. Ze hebben me er een Ronde van Lombardije voor afgepakt, voor een hoestsiroop die vandaag niet eens meer op de verboden lijst staat. Een schande!”

Zijn derde positieve test kwam aan het einde van zijn carrière: “Ik had Stimul gepakt. Niks prestatieverhogends - ik werd zevende - maar ja, het mocht niet. Ik heb er spijt van.” Het was een menselijke fout, toegegeven met spijt, maar zonder excuses.

Merckx’ dopingverleden is geen verhaal van systematisch bedrog, maar van een kampioen die ook geconfronteerd werd met de grillen van zijn tijd. Zijn openheid over deze episodes maakt hem niet minder groot, maar juist menselijker. En misschien is dat wel zijn meest onderschatte kracht.