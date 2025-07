Bondscoach Serge Pauwels heeft groot nieuws over Wout van Aert en Remco Evenepoel

Serge Pauwels heeft een aankondiging te doen over Wout van Aert en Remco Evenepoel. De bondscoach wil Van Aert er nog graag bij op het WK en kan op Evenepoel rekenen in beide EK-wedstrijden.

Serge Pauwels had eerder al verklaard dat Remco Evenepoel mee wilde doen aan het EK wielrennen, ondanks dat dit kampioenschap slechts een paar dagen na het WK in Rwanda aanbreekt. Aangezien het EK doorgaat in de Franse regio Drôme-Ardèche staat er een ferme reis op het programma tussen beide kampioenschappen.

Pauwels bevestigt in Het Nieuwsblad dat die plannen ook na de opgave van Evenepoel in de Tour ongewijzigd blijven. Sterker nog: Remco Evenepoel zal op het EK zowel de tijdrit als de wegrit afwerken. Dat betekent dat hij vier wedstrijden op kampioenschappen rijdt in een heel korte tijdsspanne. De ambitie zal in elk van die koersen hoog liggen.

Voor Van Aert niet zelfde als voor Evenepoel

Over de WK-deelname van Remco Evenepoel is er nooit twijfel geweest. Dat is in het geval van Wout van Aert wel anders. Van Aert wou eerst focussen op andere doelen en lag nog niet meteen wakker van het WK. Wellicht heeft het zware parcours daar wat mee te maken. Dat kan de perceptie voeden dat Van Aert het WK niet zou rijden.

Serge Pauwels maakt duidelijk dat hij Wout van Aert er nog altijd supergraag bij wil op het WK in Rwanda. De bondscoach zal dus wel degelijk nog een poging ondernemen om Van Aert ervan te overtuigen dat deelname de moeite is. Ze zullen na afloop van de Tour de France dus wel een keer samen moeten zitten om dit te bespreken.

Pauwels denkt dat Van Aert het aankan

Pakweg anderhalve maand geleden had Pauwels nog verklaard dat Van Aert het zware WK-parcours van Kigali best moet aankunnen. Veel zal afhangen van het gevoel van Wout van Aert aan het einde van de Tour de France.