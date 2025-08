"Niet één collega": straffe uitspraak over zege van Wout van Aert

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert zit opnieuw in de winning mood. En wees maar gerust dat dit onze landgenoot enorm veel deugd doet.

Het was een moeilijk 2025 voor Wout van Aert. Hij slaagde er niet in zijn grote doelen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te realiseren.

Onze landgenoot moest vrede nemen met heel wat ereplaatsen, wat samen met alle lichamelijke beproevingen van de voorbije jaren niet eenvoudig was om mee om te gaan.

Ook in de Tour de France bleef Van Aert op zoek naar de ritzege. Uiteindelijk moest hij wachten om op Montmartre toe te slaan en te zegevieren op de Champs-Elysées. Donderdag schreef hij ook het na-Tourcriterium van Herentals op zijn naam.

Iedereen gunt Wout van Aert een grote overwinning

Marc Sergeant heeft altijd veel bewondering gehad voor Van Aert. “Over hoe hij zijn carrière heeft ingedeeld, over hoe hij zich ook altijd geeft voor de ploeg en niet altijd evenveel terugkrijgt”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

De zege in de slotetappe van de Tour de France moet volgens Sergeant dan ook heel veel betekenen voor Wout van Aert. En ook de hele wereld ziet het maar al te graag gebeuren.

“Ik denk niet dat er op de wereld één wielerfan is die Van Aert deze overwinning niet gegund heeft. Ik ben er zelfs zeker van dat er niet één collega is die hem deze zege niet gunt. Zij spreken allemaal met hoge achting over de sportman Wout van Aert”, besluit Sergeant.