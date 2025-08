Dikke dankjewel: Tim Merlier krijgt enorm mooi compliment cadeau

Tim Merlier doet het ontzettend goed in de koers. Dat levert onze landgenoot ook een heel mooi compliment op van de organisator van het EK wielrennen.

Begin oktober wordt het EK gereden. De organisatie in Frankrijk hoopt dat er heel wat renners met een grote naam deelnemen aan de wedstrijden.

Guillaume Delpech is voorzitter van het organiserende comité. “Het is voor het eerst dat de Europese kampioenschappen niet concurreren met de Vuelta a España of de wedstrijden in Canada”, vertelt hij aan WielerFlits.

De organisatie hoopt knalprestaties te zien van Remco Evenepoel en Filippo Ganna. Bij de vrouwen komt Tourwinnares Pauline Ferrand-Prévot aan de start. “En misschien ook Lotte Kopecky. We hopen ook op Demi Vollering en meer renners van niveau.”

Tim Merlier krijgt compliment voor zijn Europese trui

Ook Vingegaard en Pogacar zijn nog mogelijke namen om deel te nemen. Voor Delpech wordt het tijd dat het EK op de kaart wordt gezet, want tot dit jaar was er geen vaste datum. “Voor het grote publiek is dat onduidelijk. Anderzijds is het wel een prachtig, herkenbaar tenue.”

En dan komt Delpech met een mooi compliment. “Tim Merlier draagt het tricot momenteel met veel succes. Door blessures ging het zijn voorganger Christophe Laporte minder goed af. Met ons atypisch parcours hopen we het EK naar een volgend niveau te tillen.”