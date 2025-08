Paul Magnier doet vertrouwen op, ondanks dubbel probleem in Ronde van Polen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Paul Magnier eindigde maandag tweede in de openingsetappe van de Ronde van Polen. Al zat er meer in voor de Fransman van Soudal Quick-Step.

Het was Olav Kooij van Visma Lease a Bike die de overwinning pakte in de straten van Legnica. Paul Magnier moest vrede nemen met de tweede plek.

Al zat er wel meer in voor de renner van Soudal Quick-Step. Net voor de laatste kilometer werd hij een eerste keer gehinderd door een valpartij.

Paul Magnier twee keer gehinderd in sprint van Ronde van Polen

Toen hij met nog 200 meter te gaan tot de finish wou aanzetten, werd hij gehinderd door Matthew Brennan die ostentatief afweek uit de lead-out van ritwinnaar Olav Kooij. De Brit kreeg er een gele kaart voor.

Magnier bleef er opvallend kalm bij, ook al zag hij door het manoeuvre van de renner van Visma Lease a Bike een mogelijke ritzege afgenomen worden. “Ik ben best tevreden met dit resultaat”, klinkt het op de website van de ploeg.

“De finale was heel hectisch en ik moest echt op zoek naar ruimte om te sprinten. Ik ben blij dat dat lukte en dat ik mijn snelheid kon tonen. Het geeft me vertrouwen voor de volgende sprintritten hier in Polen”, besluit Magnier.