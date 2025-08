Vierde jaar op rij prijs voor Kooij: "Blij dat ik dit aan het team kan schenken"

Olav Kooij won maandag de openingsetappe in de Ronde van Polen. Het was al zijn zesde overwinning van dit seizoen.

Met duidelijke voorsprong won Olav Kooij de eerste etappe van de Ronde van Polen, een etappe die in Wroclaw van start ging en zijn finish kende in Legnica.

Drie vluchters werden goed gecontroleerd door Steven Kruijswijk en co. De aanloop naar de sprint was erg chaotisch, maar Olav Kooij kon toch gemakkelijk de zege pakken.

“Ik ben blij dat ik het team deze overwinning kan schenken,” reageerde Kooij op de website van Visma Lease a Bike op zijn overwinning. “Vanaf de start droeg iedereen zijn steentje bij. We wisten ons plan goed uit te voeren, ondanks de hectiek in de slotkilometers.”

Olav Kooij wint eerste etappe van Ronde van Polen

“We raakten elkaar even kwijt in de chaos, maar ik kon op het juiste moment naar voren komen. Het is het vierde jaar op rij dat ik hier een etappe weet te winnen. Ik had al veel positieve herinneringen aan deze ronde, dus het is mooi dat ik daar opnieuw één aan kan toevoegen”, besluit de Nederlander.

De ultieme inspanning om Kooij aan de ritzege te helpen kwam uiteindelijk van Matthew Brennan. Hij is bezig aan een heel sterk seizoen bij Visma Lease a Bike.