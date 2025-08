Kiest Evenepoel voor het grote geld? Analist heeft inside informatie over gesloten deal

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De transfer van Remco Evenepoel is het gespreksonderwerp bij uitstek. Ongetwijfeld doet onze landgenoot ook financieel een goede zaak.

Remco Evenepoel verdiende bij Soudal Quick-Step 5 miljoen euro. Volgens verschillende bronnen zou hij dat bij Red Bull-BORA-hansgrohe verdubbelen, al is dat nergens officieel bevestigd en worden die cijfers in twijfel getrokken.

Hoe dan ook zal hij er niet slechter van worden. Toch lijkt dat helemaal niet de reden te zijn waarom hij nu plots toch de overstap wil maken, zo oordeelt analist Christophe Vandegoor bij Sporza.

Soudal Quick-Step strijkt mooi bedrag op voor Evenepoel

“Daar kan maar één persoon op antwoorden en dat is Evenepoel zelf. Gaat het om betere renners die hem langer kunnen bijstaan in de finales? In de jongste Dauphine en de Tour de France zat hij inderdaad wel heel snel alleen”, klinkt het.

Red Bull-BORA-hansgrohe beschikt over meer budget om Evenepoel beter te begeleiden en bij te staan. “Ik kan niet in het hoofd van Evenepoel kijken, maar ik vermoed dat geld niet de drijfveer is geweest. Dat heb ik nog nooit opgevangen”, voegt Vandegoor eraan toe.

De analist beschikt blijkbaar ook over inside informatie van Soudal Quick-Step. “Financieel zullen ze er ook niet slechter van geworden zijn. Het resterende loon van zijn contract moet worden uitbetaald, maar ik laat me vertellen dat het bedrag nog hoger zou liggen.”

De transfervergoeding die Red Bull-BORA-hansgrohe aan Soudal Quick-Step betaalt zou volgens verschillende bronnen drie miljoen euro bedragen.