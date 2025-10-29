RIP! Oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en Touretappe overleden

Voormalig wielrenner Frans Melckenbeeck is op 28 oktober 2025 overleden. De Oost-Vlaming zou op 15 november 85 jaar geworden zijn. Zijn naam blijft verbonden aan een indrukwekkende carrière in het internationale wielerpeloton.

Triomfen in het profpeloton

Melckenbeeck verwierf bekendheid in de jaren zestig, zo meldt Sporza. Zijn meest memorabele overwinning behaalde hij in 1963, toen hij Luik–Bastenaken–Luik op zijn naam schreef. In datzelfde jaar won hij ook een rit in de Ronde van Frankrijk, waarmee hij zijn status als klassiek renner bevestigde.

In 1964 volgde winst in de Omloop Het Volk. Daarnaast boekte hij een ritzege in Parijs–Nice. Gedurende zijn loopbaan verzamelde Melckenbeeck 240 overwinningen, waarvan 64 als beroepsrenner. Daarmee behoort hij tot de meest succesvolle Belgische renners van zijn generatie.

Olympische deelname en pistecarrière

Voor zijn overstap naar het profcircuit vertegenwoordigde Melckenbeeck België op de Olympische Spelen van 1960 in Rome. Hij nam deel als baanwielrenner en wist ook op de piste diverse successen te boeken. Zijn veelzijdigheid als renner werd daarmee vroeg in zijn carrière zichtbaar.

Melckenbeeck bleef actief in het wielermilieu en werd in 2018 benoemd tot ereburger van zijn geboortegemeente Lede. Die erkenning kwam er als waardering voor zijn sportieve verdiensten en zijn blijvende betrokkenheid bij de wielersport.

Postuum eerbetoon in boekvorm

Ter gelegenheid van zijn nalatenschap verschijnt begin november het boek ‘Frans Melckenbeeck, Flandrien uit de Jaren Stillekes’. Deze uitgave biedt een overzicht van zijn carrière en zijn plaats binnen de Belgische wielergeschiedenis. Het boek werd reeds aangekondigd voor publicatie vóór zijn overlijden.

Melckenbeeck laat een rijk palmares na en blijft een referentie voor de Vlaamse wielersport. Zijn overlijden betekent het afscheid van een renner die koersinzicht, kracht en uithoudingsvermogen combineerde met een lange staat van dienst.