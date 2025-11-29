Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

Het was één van de momenten van het voorbije jaar: Mathieu van der Poel schreeuwde het uit van ongeloof. Hij had het toch nog gehaald in Milaan-Sanremo, na onder andere een onsportieve actie van andere ploegen.

Oscar Riesebeek was erbij als helper en doet bij Wieler Revue het relaas van die dag uit de doeken. Milaan-Sanremo is normaal een koers met vele kanshebbers. "Volgens mij maakt dat Mathieu ook wel relaxed. Hij weet als geen ander dat je ook een beetje geluk moet hebben. Naast Mathieu was ook Jasper Philipsen kopman, maar die reed lek in de ﬁnale."

Het kostte Philipsen veel energie om terug te keren, waardoor het duidelijk werd dat de kaart Van der Poel getrokken zou worden. "Mathieu zegt niet veel, maar als hij naar voren wil dan laat ie het wel weten. Meestal maakt hij zelf de beslissingen in de koers." Het is vooral kwestie om niet plotseling achter de feiten te moeten aanrijden.

Plots chaos in Milaan-Sanremo

"Op de Turchino moest ik Mathieu een beetje van voren houden, wat op zich goed ging", herinnert Riesebeek zich. "We bereikten de kust en plotseling werd het warm. Windjackjes en alle andere extra kleren moesten weer uit, dus wij stopten even voor een sanitaire stop. Pogacar stopte ook." Alleen schoot in de chaos het peloton plots in gang.

"Ik reed daar alleen met Mathieu en niemand hielp ons. Dat was zeker wel even een moeilijk momentje. Het was jammer dat andere ploegen hiervan probeerden te proﬁteren. Misschien heeft dat Mathieu ook wel geprikkeld." Dat zou wel eens goed kunnen. Als Van der Poel vindt dat ploegen onsportief rijden, dan zegt hij dat ook gewoon.

Pogacar zal blijven proberen

