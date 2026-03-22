Slimme ingeving verhoogt de druk, denkt Van Aert er het zijne van? "Jullie willen dat graag horen"

Wout van Aert beschikt nog altijd over een enorme koersintelligentie. Na zijn derde plaats in Milaan-Sanremo kwam er natuurlijk ook al een vraag over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix: dat zag hij van ver aankomen.

Van Aert heeft bij Sporza het relaas gedaan over de late aanval die hem een podiumplaats in Milaan-Sanremo opleverde. "Het was een ingeving van het moment. Het was een best grote groep. Het was niet per se een groep van waaruit ik zomaar zeker naar een derde plaats zou sprinten", verwijst hij naar de aanwezigheid van een Pedersen.

"Toen ik zag dat alleen Ciccone nog aan het werken was voor Pedersen, dacht ik dat dit toch niet de ideale man was om op het vlakke een gat te dichten." Zo zie je maar hoe Van Aert nog helder nadenkt diep in de finale en dat hem helpt om goede beslissingen te maken. "In een split-second heb ik beslist om ervoor te gaan."

Van Aert zegt 'ja' om Belgische pers te plezieren

Vervolgens komt de vraag of dit nu bemoedigend is voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Er verschijnt onmiddellijk een glimlach op het gezicht van Van Aert. "Héhé. Jullie willen dat graag horen. Ik zal 'ja' zeggen." Met dat antwoord laat hij uitschijnen dat hij de druk van de buitenwereld voor die koersen toch als groot ervaart.

In die twee wedstrijden zal hij grotendeels weer dezelfde tegenstanders tegenkomen. Tadej Pogacar heeft zeker op Parijs-Roubaix zijn zinnen gezet. "Hij en Mathieu van der Poel steken erbovenuit", meent Van Aert nog altijd. "Het is niet moeilijk om te benoemen dat zij favoriet zijn in elke koers waar ze starten", schuift hij zelf de druk door.

Start Van Aert in de E3?

Het wordt eerst toch nog afwachten hoe de klassiekers in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen zullen verlopen. Zo vraagt iedereen zich af of Wout van Aert vrijdag aan de start van de E3 Saxo Classic zal verschijnen of niet. Lees ook wat Van Aert na Milaan-Sanremo nog zoal te vertellen had. 

