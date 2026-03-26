Evenepoel laat zich een dag na vreemde val in Catalonië horen met bericht dat boekdelen spreekt

Foto: © photonews

Remco Evenepoel heeft een bericht online geplaatst dat boekdelen spreekt. Hij is nog altijd even strijdvaardig en zal dus opnieuw van start gaan in de Ronde van Catalonië.

Evenepoel kwam woensdag in de derde rit op een nogal vreemde manier ten val. Voornamelijk dankzij zijn inspanningen leek het erop dat Remco samen met Jonas Vingegaard het peloton zou voorblijven. In de laatste kilometer viel Evenepoel echter kort voor ze een rondpunt zouden aansnijden. Remco bleek in een put te zijn gereden.

Als hij een goede nacht zou doormaken, zou hij opnieuw aan de start van de vierde rit verschijnen. Daar werd dus wel enig voorbehoud bij aangetekend. Evenepoel stelt iedereen echter gerust. Hij en zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe hebben een bericht op Instagram geplaatst. Evenepoel laat geen twijfel bestaan over zijn toestand.

Evenepoel wil nog plezier maken in Catalonië

"Hey jongens! Goed nieuws: alles gaat goed met mij", lezen we in het bericht van Evenepoel. "Ik ben gisteren afgestopt, maar niet voor de hele week", voegt de dubbele olympische kampioen eraan toe. Gevolgd door een emoji die doet vermoeden dat Evenepoel er echt wel nog zin in heeft om plezier te maken in de Ronde van Catalonië.

Evenepoel is de nacht duidelijk goed doorgekomen en is vast van plan om de Ronde van Catalonië uit te rijden. Dirk De Wolf vreest echter dat Evenepoel de koers niet zal kunnen voortzetten in dezelfde omstandigheden en een deel van zijn conditie zal verliezen. Afgaande op zijn bericht is er echter nog veel optimisme bij Remco.

Onthoofde vierde rit voor Evenepoel & co

Lees ook... Opluchting of frustratie bij Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië is een feit
Hij zal sowieso de koers hervatten met een onthoofde rit. De organisatie heeft laten weten dat de Valter-beklimming geschrapt is en de aankomst nu ligt aan de voet. Het kan dus niet meer omschreven worden als een bergrit. 

Spontane bedenking: Van der Poel prijst concurrenten én ex-ploegmaat

13:30
Opluchting of frustratie bij Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië is een feit

Bakelants en Boonen scherp voor keuze Van Aert: "Blijkbaar interesseert het hem niet"

Onverwachte transfer Alpecin-Premier Tech ondersteunt plots Van der Poel en onthult hun band

Bewondering én schrik in het peloton voor Van der Poel: "Een tovenaar, hij is de beste"

Verdeeldheid na valpartij Evenepoel: De Wolf vreest voor enorm grote gevolgen

Mooie emoties: Ruben Van Gucht vraagt Peter Herygers op originele wijze om peter te zijn van zijn dochter

Evenepoel onthult oorzaak van vreemde val én deelt sneertje uit aan Vingegaard

Geduld met klimaatactivist is op: "Die man dagvaarden, verschillende ploegen dienen waarschijnlijk klacht in"

Dramatisch nieuws voor Belgische sprinter: voorjaar voorbij, dit zijn de breuken na val in Brugge

🎥 Evenepoel kleurt etappe in Catalonië met Vingegaard én komt ten val, nieuwe ereplaats voor Aerts

"Altijd hetzelfde liedje": Toon Aerts ziet groot verschil met Lars van der Haar

📷 Stevige schaafwonden bij Evenepoel: Vingegaard doet zijn verhaal en geeft reden voor stroeve samenwerking

Net als Remco Evenepoel: Demi Vollering krijgt dwingend bevel

Toch problemen met zijn hand? Ploegmaat eerlijk over Van der Poel

José De Cauwer na valpartij veroorzaakt door klimaatactivist: "Word ik heel kwaad van"

Foute aanpak tegen Pogacar en Van der Poel? Belgische ploegmaat antwoordt op kritiek op Pedersen

"Kan niet zijn": Jurgen Foré doet boekje open over financiën én pleit voor oplossing

Geen Merlier in Ronde van Brugge: Van Lerberghe komt met heldere verklaring

Nog meer besparingen op wielrennen bij de VRT: Michel Wuyts weet meer

Doet Van der Poel het veel beter? Lampaert stelt zich vragen bij Pogacar

"Mis ik echt wel": Tom Boonen spreekt grote wens uit voor het klassieke voorjaar

Blessure bij Van der Poel? Naesen weet meer, Van Avermaet vreest toch onaangename gevolgen

"Het vreet aan hem": Bakelants ziet vloek voor Van Aert door Van der Poel

Binnenkort 35 jaar: Yves Lampaert onhult wanneer hij wil stoppen met koersen

OFFICIEEL: Van Aert heeft knoop doorgehakt over deelname aan E3 Saxo Classic

Tom Boonen lovend over ondergewaardeerde Belg: "Zo'n renner is er niet elke generatie"

Lefevere en ex-renner bezorgd over mentale strijd bij Van Aert: "Hij heeft geluk dat Evenepoel terug is"

"Gigantisch verschil": Toon Aerts stelt iets vast nu hij bij Lotto-Intermarché rijdt

AG Insurance-Soudal komt met update over Justine Ghekiere na valpartij en opgave in Milaan-Sanremo

"Ik wist niet wat ik zag": Naesen onthult details over straffe stoot van Pogacar

Domper voor Soudal Quick-Step: Louis Vervaeke kondigt lange afwezigheid aan

Evenepoel is de verjaardag van een voor hem belangrijk persoon niet vergeten

Ongeruste Boonen geeft Van der Poel het advies om een drastisch besluit te nemen

Niels Albert van zijn sokken geblazen na het onvoorstelbare nieuws over Tadej Pogacar

🎥 Lefevere verklaart dat Van Aert terug op zijn beste niveau is, maar hij krijgt felle weerstand

