Evenepoel laat zich een dag na vreemde val in Catalonië horen met bericht dat boekdelen spreekt

Remco Evenepoel heeft een bericht online geplaatst dat boekdelen spreekt. Hij is nog altijd even strijdvaardig en zal dus opnieuw van start gaan in de Ronde van Catalonië.

Evenepoel kwam woensdag in de derde rit op een nogal vreemde manier ten val. Voornamelijk dankzij zijn inspanningen leek het erop dat Remco samen met Jonas Vingegaard het peloton zou voorblijven. In de laatste kilometer viel Evenepoel echter kort voor ze een rondpunt zouden aansnijden. Remco bleek in een put te zijn gereden.

Als hij een goede nacht zou doormaken, zou hij opnieuw aan de start van de vierde rit verschijnen. Daar werd dus wel enig voorbehoud bij aangetekend. Evenepoel stelt iedereen echter gerust. Hij en zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe hebben een bericht op Instagram geplaatst. Evenepoel laat geen twijfel bestaan over zijn toestand.

Evenepoel wil nog plezier maken in Catalonië

"Hey jongens! Goed nieuws: alles gaat goed met mij", lezen we in het bericht van Evenepoel. "Ik ben gisteren afgestopt, maar niet voor de hele week", voegt de dubbele olympische kampioen eraan toe. Gevolgd door een emoji die doet vermoeden dat Evenepoel er echt wel nog zin in heeft om plezier te maken in de Ronde van Catalonië.

Evenepoel is de nacht duidelijk goed doorgekomen en is vast van plan om de Ronde van Catalonië uit te rijden. Dirk De Wolf vreest echter dat Evenepoel de koers niet zal kunnen voortzetten in dezelfde omstandigheden en een deel van zijn conditie zal verliezen. Afgaande op zijn bericht is er echter nog veel optimisme bij Remco.

Onthoofde vierde rit voor Evenepoel & co

Hij zal sowieso de koers hervatten met een onthoofde rit. De organisatie heeft laten weten dat de Valter-beklimming geschrapt is en de aankomst nu ligt aan de voet. Het kan dus niet meer omschreven worden als een bergrit.