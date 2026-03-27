Van der Poel windt er na nagelbijter van jewelste totaal geen doekjes om: "Dat had klote geweest"

Mathieu van der Poel weet zelf ook wel dat het weinig scheelde of hij had het zegegebaar niet kunnen maken. Hij hield nog net voldoende over om een groepje achtervolgers voor te blijven in de E3 Saxo Classic.

Het was weer een van die wedstrijden waarin Van der Poel al vroeg aanviel en ook al vroeg aan een solo begon. Eigenlijk was het deze keer totaal niet het plan om het zo te doen. "Ik wilde gewoon zien hoe de koers zou verlopen, daarom volgde ik ook enkel op de Taaienberg." Op dat moment voerde Tim van Dijke immers de forcing.

In zijn flashinterview legde Van der Poel al uit dat hij hoopte op de Boigneberg een paar jongens met zich mee te krijgen maar dat hij daarna alleen zat. Hij bouwde een voorsprong van een minuut uit, maar daarna begon de kloof te zakken. "Ik wist dat die naar beneden ging komen. Ik heb niet te veel gelet op de tijdsverschillen", zegt hij.

Van der Poel schat tegenstand hoog in

Van der Poel wist dat het moeilijk zou worden, ook door de kwaliteit in de achtervolgende groep. "Het waren geen renners van wie we nog nooit gehoord hadden. Per Strand Hagenes en Florian Vermeersch laten al langer zien dat ze in goede vorm verkeren." Dat maakt hen echter nog niet tot renners van hetzelfde kaliber als Van der Poel.

Ondanks het nipte verschil met de achtervolgers kan Van der Poel gewoon een goed gevoel overhouden aan de E3. Aan het eind van de dag is hij toch gewoon een overwinning rijker. De aanval afronden was voor hem de enige optie. "Ik had het al opgegeven. Ik wist dat ik laatste zou eindigen bij een sprint, omdat ik al zo op de limiet zat."

Van der Poel opgelucht dat doemscenario uitbleef

Gaat Van der Poel de lange solo onthouden of de manier waarop hij de zege over de streep trok? "Beiden. Het is altijd shit als je zo veel inspanning steekt in zo'n ontsnapping en dan teruggenomen wordt op een kilometer van de aankomst. Dat had klote geweest."