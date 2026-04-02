Ronde van Vlaanderen: Dumoulin ziet cruciaal nadeel voor Evenepoel ten opzichte van MVDP en Pogacar

Remco Evenepoel start zondag aan zijn allereerste Ronde van Vlaanderen. Tom Dumoulin ziet een belangrijk verschil met de concurrentie.

Evenepoel verraste deze week vriend en vijand door zijn deelname aan Vlaanderens Mooiste aan te kondigen. Volgens voormalig profrenner Tom Dumoulin kan hij op één bepaald vlak het verschil maken.

Evenepoel zal meer energie verliezen

Maar de Nederlander ziet ook een belangrijk nadeel ten opzichte van de concurrentie. "Hij is geen stuurkunstenaar zoals Van der Poel. Daar verlies je energie in De Ronde", zegt hij bij de NOS.

"Elke keer dat opschuiven op weg naar de klimmetjes, die kleine rotbochtjes, beetje grind op de weg, wat natte plekken, betonplaten. Dat gaat hem elke keer een beetje meer energie kosten dan Van der Poel en Pogacar."

"Evenepoel heeft wel een veel sterkere ploeg dan bijvoorbeeld Van der Poel", merkt Dumoulin wel op. "Ze zullen het ergens wel mooi vinden. Want nu staan echt de grote vier klassiekermannen aan de start: Van der Poel, Pogacar, Evenepoel en Wout van Aert. Dat zijn dé vier mannen, in één wedstrijd."

Evenepoel kennende zal hij geen genoegen nemen met een bijrol en meteen voor de winst willen gaan. Tom Boonen denkt dat Evenepoel mee kan spelen voor het podium en zelfs de winst. Het is afwachten of hij die hoge verwachtingen ook meteen kan inlossen.